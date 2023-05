(Di lunedì 8 maggio 2023) (Adnkronos) - È uscito in radio e nei digital stores il 5 maggio e su YouTube il 6 maggio ed è già un successo Milano 08 maggio,”" è ildi, il cantautore italo-spagnolo reduce dal lancio mondiale del suo"Librame" e della sua versione inglese "Let Me Be". Le due canzoni hanno riscosso un grande successo su YouTube e il tour promozionale ha avuto un'ottima accoglienza da parte del pubblico dell'America Latina e della Spagna. Il tema del" parla di come i bugiardi patologici e mediatici manipolino le persone. Il personaggio di "" nel video indossa una maschera da Canova, in stile steampunk: la ...

" è il nuovo singolo di Fabio Gómez, il cantautore italo - spagnolo reduce dal lancio mondiale del suo singolo "Librame" e della sua versione inglese "Let Me Be". Le due canzoni hanno ...In radio e digital stores dal 5 maggio 2023 - Su YouTube dal 6 maggio 2023 ore 12:00 "' è il nuovo singolo di Fabio Gómez, il cantautore italo - spagnolo reduce dal lancio mondiale del suo singolo 'Librame' e della sua versione inglese 'Let Me Be'. Le due canzoni hanno ..." è il nuovo singolo di Fabio Gómez, il cantautore italo - spagnolo reduce dal lancio mondiale del suo singolo "Librame" e della sua versione inglese "Let Me Be". Le due canzoni hanno ...

“DIRTY LIAR”, il nuovo singolo e videoclip di Fabio Gómez Adnkronos

(Adnkronos) - È uscito in radio e nei digital stores il 5 maggio e su YouTube il 6 maggio ed è già un successo Milano 08 maggio,”Dirty Liar" è il nuovo singolo di Fabio Gómez, il cantautore italo-spag ...