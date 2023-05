Diritti Champions League | Europa League e Conference League | a Sky il triennio 2024 2027

(Di lunedì 8 maggio 2023) Sky Sport Le coppe europee continueranno ad essere soprattutto affare di Sky. Per il, la pay tv ha infatti acquisito iin esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione die di tutte le 342 partite a stagione di. Con l’introduzione del nuovo format Uefa, ci sarà inoltre una nuova: dalla stagione/2025, si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla ...

Champions, Europa e Conference League su Sky anche nel triennio 2024-2027 Sky Sport

