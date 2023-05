Dinosauri | perché alcuni di loro avevano dimensioni tanto mostruose?

Sul lavoro tenete un profilo bassoci sarà modo per far valere le vostre idee in futuro. ... meduse e: spuntano le idee delle nuove installazioni 8 Maggio Zerottonove Salerno, scuole ......nord occidentale ancor prima dei. Tali resti, sono stati ritrovati nel 2008 e attualmente sono conservati presso l'Università la Sapienza di Roma. Un ritrovamento eccezionalei resti ...La scoperta è epocale. Sìcosì tante uova di dinosauro assieme, non erano mai state trovate. Almeno in India. L'eccezionale rinvenimento, infatti, ...

"Dinosauri a chi: arriva la prima applicazione dedicata agli over 60 MilanoToday.it