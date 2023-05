Diletta Leotta | ecco come vorrebbe chiamare sua figlia | nome davvero poco comune

(Di lunedì 8 maggio 2023)continua la gravidanza sotto i riflettori:lache aspetta con Karius. Dopo vari rumors, è arrivato l’annuncio della gravidanza e le cronache di gossiop non hanno fatto altro che seguire con attenzione,al solito d’altronde,. La conduttrice sportiva e radiofonica, da tempo volto di DAZN, è considerata da anni una delle icone di sensualità del nostro mondo dello spettacolo e, anche a causa della relazione con Can Yaman, è stata costantemente al centro della scena.parla della gravidanza e deldella bambina (credits: Screenshot Mediaset Infinity) – grantennistoscana.itChiuso il ...

Nuovo scontro a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona . Tutto è iniziato quando nel suo gruppo Telegram l'ex re dei papaarzzi ha pubblicato degli scatti diad Ibiza con il compagno, sottolineando come il suo corpo non sembri lo stesso che vediamo su Instagram. Il Corriere della Sera ha fatto un articolo sulle dichiarazioni dell'...Le confessioni disulla gravidanza. Dal momento curioso della scoperta fino alla data del parto. Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 6 maggio,ha raccontato in esclusiva a Silvia ...Fa impazzire i social e a quanto pare è riuscita a far capitolare anche il bello e impossibile Can Yaman, l'attore turco del momento. Il fascino diconquista ogni ...

Diletta Leotta sta vivendo il periodo più intenso della sua esistenza. E a metà agosto diventerà mamma di una bambina avuta da Loris Karius ...Diletta Leotta è uno dei personaggi più seguiti di questa stagione. Il suo è un percorso di grandissimo successo, suggellato dalla notizia dell'arrivo del primo figlio. Ieri, ospite a Verissimo, ha ra ...