Difterite | cos’è | cosa provoca | come si previene

(Di lunedì 8 maggio 2023) C’era una volta il croup… Non è l’incipit di una favola a lieto fine, ma piuttosto un termine che certo non si può dimenticare quando si parla di affezione delle vie respiratorie. Il croup è una delle cause più comuni di difficoltà respiratoria causata dall’ostruzione acuta delle alte vie aeree,laringe e trachea, che colpisce soprattutto i bambini molto piccoli. Oggi a determinare questo quadro sono soprattutto le infezioni virali. Ma un tempo, quando ancora non erano disponibili le vaccinazioni, il grande spauracchio che si legava al sintomo, addirittura potenzialmente letale sia pure se in pochissimi casi, era un batterio. Il suo nome? Corynebacterium diphteriae. Il germe è il responsabile della, malattia contagiosa delle vie aeree superiori, che interessa soprattutto le parti alte dell’albero respiratorio. L’apparato respiratorio in ...