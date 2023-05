Diffidati Sassuolo-Bologna | i neroverdi a rischio squalifica in vista dell’Inter

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il, dopo la sconfitta subita nel turno infrasettimanale con la Lazio, è pronta a tornare in campo nel derby emiliano contro ilvalevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Si tratta di un incontro tra due formazioni di centro classifica, che sperano di chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Nel prossimo turno gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno l’Inter e, per questo motivo, dovranno fare attenzione ai cartellini gialli poiché nella lista deifigurano due calciatori: si tratta di Davide Frattesi e Kristian Thorstvedt che, in caso di ammonizione, salterebbero la sfida con i nerazzurri. SportFace.

É tornata la tranquillità in casa Lazio, dopo la vittoria contro ildi mercoledì, arrivata ... Diaz 45% Squalificati: -: Kjaer, Kalulu, Pobega, Rebic, Thiaw Indisponibili: ...... così in cabina di regia agirà di nuovo Marcos Antonio dopo la splendida prestazione col. ... Squalificati: Indisponibili: Ibrahimovic: Kjaer, Kalulu, Thiaw, Rebic, PobegaLAZIO (4 - 3 -...di Roma - Inter, i nerazzurri a rischio squalifica in vista del: sono tre i calciatori di Inzaghi che in caso di cartellino giallo saranno squalificati dal giudice sportivo per la ...

Verso Sassuolo-Bologna: infortunati, assenti, diffidati e squalificati Sassuolonews.net

Le scelte di Dionisi e Thiago Motta sulle rispettive formazioni: tutto quello che c'è da sapere anche in ottica fantacalcio ...(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle prime otto partite della 33/a giornata di Serie A ha squalificato per due giornate Charles ...