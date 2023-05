Diffida a Ranucci e alla Rai per le bufale di Report su Ciavardini e sulle coop di detenuti

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 maggio 2023) Arriva unacontro Sigfridoe contro la Rai per le, spacciate per verità, durante la puntata del 3 aprile nel corso della trasmissioneche il giornalista ha dedicato alleerative di ex-ammessi, dmagistratura di sorveglianza, al lavoro esterno per essere reintegrati, come prevedono le norme, dopo aver scontato la pena. La trasmissione diha attaccato a testa bassa l’ex-Nar, Luigie la moglie, Germana De Angelis, che è presidente del “Gruppo Idee Aps” attribuendo loro una serie di comportamenti inveritieri e diffamatori. Di qui laconcessionaria del Servizio Pubblico radiotelevisivo e la richiesta ...