Dieta chetogenica | può mettere a rischio la salute cardiovascolare

(Di lunedì 8 maggio 2023) Alfie Borromeo Celebrità come Halle Berry, i Kardashian e il giocatore di basket LeBron James hanno adottato diete chetogeniche, ma un nuovo…

Tra i vari regimi dietetici, la(comunemente conosciuta anche con il suo termine inglese Keto Diet ) è da anni saldamente nella top ten delle più contestate dai nutrizionisti, perché fortemente sbilanciata e ...Se noi induciamo una forzatura, per esempio aumentando l'acidità con unacome quella, il nostro corpo cercherà di riportare il pH al valore di equilibrio, innescando una serie di ...I ricercatori hanno selezionato dieci elementi cardine legati al benessere del cuore, assegnando punteggi da 0 a 100 per ogniconsiderata. Secondo quanto emerge dalla classifica, gli approcci ...

Dieta chetogenica: un regime alimentare pericoloso per la salute ... Microbiologia Italia

Fortemente criticata dai nutrizionisti ma amata dalle star, la keto diet è sempre tra le tendenze di ricerca in Rete. Ecco come funziona, quando ...La dieta chetogenica è pericolosa per la salute cardiovascolare: serve a perdere peso ma le conseguenze sul nostro corpo ci sono.