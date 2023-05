Diego Simeone | ' Giovanni è nella storia Vince un altro argentino dopo il mito Maradona'

Luccicano gli occhi del Choloin tribuna al Maradona. In tre giorni Napoli gli è entrata nel cuore: 'Ero venuto sempre da ... E per me, che da ragazzo guardavo in tv le partite dial San ..., ospite del Napoli nella giornata dei festeggiamenti al Maradona, ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli azzurri, ospite del Napoli nella giornata dei festeggiamenti al ......PabloAl Maradona, ieri, per assistere a Napoli - Fiorentina e alla festa scudetto del Napoli, c'era anche, il Cholo, padre dell'attaccante del Napoli Giovanni . Oggi la ...

Diego Simeone: "Quando Giovanni mi disse di Napoli non c'è stato bisogno di convincerlo" Tutto Napoli

Nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’ ha parlato l’allenatore ed ex giocatore Diego Simeone. È riuscito a raggiungere Largo Maradona “Sì, e nonostante mi fossi camuffato con cappello e mascherina la ...Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid e papà dell'azzurro Giovanni, era ospite al Maradona per Napoli-Fiorentina.