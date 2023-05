Diego rivede la tammurriata azzurra

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 8 maggio 2023) “Nisciuno è cchiu bell’e Partenope stasera”, racconta Ciro Ferrara all’amicocheda lassù la ‘’ dopo 33 anni. E Napoli-Fiorentina è stata solo un pretesto per lasciare spazio all’esplosione di felicità senza fine. Riflettori da tutto il mondo sul Maradona travestito da Bombonera che ha sequestrato per tante ore 50mila e oltre innamorati di una maglia di cui è vestita Napoli. Una festa per sventolare senza sosta una bandiera mentre si canta sino allo sfinimento per dire grazie a chi ha consentito di potersi sentire orgogliosi. Un momento realmente magico iniziato dopo il triplice fischio dell’arbitro e che si è protratto sino a tarda serata. E mentre iniziava la festa, fuori al Maradona, a Piazza Plebiscito, al Vomero, alla Sanità, a Quarto e in tutti i quartieri di Napoli e ...