Devastano una palestra ma riescono a rubare solo un euro e cinquanta

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue cancelli divelti ed un vetro blindato sfondato per portare via une 50 centesimi. È quanto accaduto in unadi karate, la Fujiyama di Pomigliano d’Arco, il cui presidente, Massimiliano D’Allio, ha “ringraziato per la visita” i malviventi con un post su Fb, dopo essersi ritrovato di fronte ai danni provocati ai cancelli. “La Scuola di karate Fujiyama, tutti gli allievi ed in particolare i bambini, ringraziano per la visita. Rubati 1e 50 cents. Vergogna”, scrive. D’Allio, che è anche maestro di karate, racconta di essere molto “amareggiato” per l’accaduto. “Arrivare a dein un Dojo è quanto di più deleterio si possa immaginare”. “Nellanon abbiamo attrezzi, e per portare via i soldi di un caffè, quelli che avevo lasciato venerdì sera, ...

In effetti il contributo di questa azienda che spezza il panorama della monocoltura dimostra che accanto alla produzione agricola - in questo caso oli essenziali per ambito cosmetico conlinea di ...Secondo molti osservatori, attribuire la giurisdizione alle corti distrettuali,scelta ... inondazioni e agli incendi che ogni anno, nel periodo estivo,la regione. I querelanti sono le ...... un importante esempio di coesione, contro le divisioni e i conflitti che, purtroppo,il ... Edoverosa gratitudine va anche agli sponsor che credono nel nostro lavoro: Pedini Cucine, King, ...

Vandali devastano il campo di lavanda, un vero incanto nel cuore del Delta ilgazzettino.it

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 08 MAG - Due cancelli divelti ed un vetro blindato sfondato per portare via un euro e 50 centesimi. È quanto accaduto in una palestra di karate, la Fujiyama di Pom ...Ci sono molti modi per far male a una persona e non soltanto fisicamente, anzi in molte occasione proprio le violenze psicologiche si rivelano assai peggiori, capaci di devastare una mente già fragile ...