De Laurentiis ha piazzato telecamere ovunque | girerà una serie sullo scudetto del Napoli Il Giornale

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il presidente del, Aurelio De, ha intenzione di dedicare unao un film alla vittoria delloda parte della squadra di Luciano Spalletti. Per questo motivo ha preparato la festa per mesi, piazzandoe operatori, scrive Il: dagli spogliatoi al pullman, dall’hotel agli aerei a bordo dei quali ha viaggiato la squadra. Riprendono tutto da marzo, da quando, cioè, è apparso chiaro che ilavrebbe vinto lo. Ne realizzerà un prodotto tv o cinematografico. E’ già tutto nella sua mente, tutto studiato. Il quotidiano scrive: “Don Aurelio era già dentro, per l’occasione autore, sceneggiatore, produttore e regista della festa annunciata. Luiche viene dal mondo dello spettacolo ...

Salutate in un colpo solo tre icone come Insigne, Mertens e Koulibaly, Dehauna serie di scommesse, puntando su nomi non proprio noti al grande pubblico come Kim, Anguissa, ...Anche perché se dopo diciotto anni Desi è reso protagonista di quella capovolta con la ... In questa stagione il Napoli hadue filotti da record: prima undici vittorie consecutive e ......speranza di un'esultanza più o meno ogni volta che gli azzurri dovevano battere un calcio. ... soprattutto in questi giorni, il capolavoro del Napoli , un capolavoro targato De- ...

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha voluto rispondere al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che aveva detto: «Ho vinto i titoli dell’onestà». E a marzo: «Allegri venne a farmi ...Il Calcio Napoli si prepara alla grande festa. Il gruppo azzurro partirà al gran completo alla volta di Udine, dove sarà accolto da 13mila tifosi pronti ad esplodere di gioia e a celebrare i propri ...