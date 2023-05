De Laurentiis esalta Napoli | Lo scudetto è vostro E ora la Champions

(Di lunedì 8 maggio 2023)- Mentre scivolava nei suoi diciannove anni di, di quel calcio conosciuto prima troppo tardi e poi tanto in fretta, Aurelio Deha preso il copione, lo ha sistemato idealmente ...

NAPOLI - Mentre scivolava nei suoi diciannove anni di Napoli, di quel calcio conosciuto prima troppo tardi e poi tanto in fretta, Aurelio De Laurentiis ha preso il copione, lo ha sistemato idealmente nel taschino e ha lasciato che lo spettacolo appartenesse agli altri: facendo un passo indietro, standosene aggrappato ai ricordi e a questo

NAPOLI - Mentre scivolava nei suoi diciannove anni di Napoli, di quel calcio conosciuto prima troppo tardi e poi tanto in fretta, Aurelio De Laurentiis ha preso il copione, lo ha sistemato idealmente ...«Io che me ne intendo di Grande Bellezza Questa è oltre la Grande Bellezza». Paolo Sorrentino celebra il Napoli, inizia lui la festa attesa da 33 anni. Incredibile che sia ...