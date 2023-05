De Grandis | «Inter forte! Leao? Non so se recupererà in tempo»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il giornalista Stefano De, a Sky Sport, ha parlato dell’e del momento che la squadra di Simone Inzaghi sta vivendo. In vista anche dell’importante Derby contro il Milan per la Champions League. Le sue parole. SQUADRA FORTE ? Stefano De, a Sky Sport nel corso del programma “Il Calcio è Servito”, ha parlato del momento dell’e dell’impegno, per la squadra di Simone Inzaghi, di Champions League contro il Milan: «La giornata di ieri ha cambiato un po’ la classifica nella zona per la Champions League: le vittorie e le sconfitte hanno creato un piccolo divario. L’ha messo sotto la Roma, con questo risultato è arrivata la quarta vittoria di fila. L’è una squadra forte. Ha ritrovato Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: la Lu-La è tornata a funzionare. Anche ...