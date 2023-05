De Filippi | chiusura anticipata? Fonti riservate | la voce dal cuore di Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Quando finisce davvero Uomini e donne? Negli ultimi giorni si sono rincorse parecchie voci sulla fine del dating show di Maria De. Secondo un'indiscrezione di qualche giorno fa, la trasmissione sarebbe finita venerdì 12 maggio. Ma in realtà non sarebbe così. A svelare come stanno davvero le cose ci ha pensato l'autrice del programma nonché braccio destro della conduttrice, Raffaella Mennoia. Rispondendo al commento di una fan su Instagram, l'autrice ha rivelato che questa stagione finirà a fine maggio. Dunque, nessunaper il programma di Canale 5. Le edizioni degli anni scorsi, in effetti, sono sempre finite tra fine maggio e inizio giugno. Ora, considerando la risposta data dalla Mennoia, questa stagione potrebbe giungere al termine l'ultimo venerdì del mese, che corrisponde al 27 maggio 2023. ...