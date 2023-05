Danni al parco giochi di via Vittime di Nassiriya | “Atti indegni”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “A causa didi vandalismo sono state danneggiate le giostrine deldi viadi. Gli operatori comunali hanno riparato ciò che era possibile, in altri casi servirà spendere denaro pubblico per riacquistare i pezzi irrecurabili. Questi stupidi e vergognosi gesti hanno stancato tutti. Auspichiamo possano essere individuati i responsabili, abbiamo chiesto al comandante della Municipale Bosco di aumentare i controlli e i pattugliamenti in prossimità dei parchi, in attesa di una capillare videosorveglianza. Confidiamo anche nella collaborazione dei cittadini per proteggere i beni comuni da azioni davvero inammissibili”, è quanto scrivono in una nota il sindaco Mastella e l’assessore all’ambiente Ross. L'articolo ...