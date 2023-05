Dana White | “I follower di Power Slap sui social media sono migliori della WWE” ma viene smentito dai numeri

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dopo l’evento UFC 288 di ieri sera,ha parlato aidurante la conferenza stampa post-show e ha voluto approfittarne per pubblicizzare l’altra sua compagnia, laLeague, sostenendo che quest’ultima facciasuidi tutti gli altri sport messi insieme. Inon mentono,si. Un giornalista di MMA Mania ha chiesto adi, la lega di lotta di schiaffi che è andata in onda su TBS dopo AEW Dynamite e che ora va in onda sul servizio di streaming Rumble.ha dichiarato: “L’accordo che ho appena concluso perè più grande ...