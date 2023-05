“Dammi i soldi o brucio la tabaccheria” | arrestato ventenne nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha preteso 300 euro dalla dipendente di unaminacciando di dar fuoco al negozio ma la donna si è presentata all’appuntamento con l’estorsore in compagnia dei carabinieri. E’ accaduto a Santa Maria a Vico, neldove un 20enne, nipote di un personaggio noto alle forze dell’ordine come boss della droga, è finito in manette. Il giovane voleva “ripercorrere” la strada del parente, e così ha provato imporre il “pizzo” alla, telefonando e minacciando la dipendente, compagna del proprietario. La donna ha subito contattato il convivente e insieme hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri della locale stazione. La donna ha chiesto un pò di tempo per racimolare il danaro e all’appuntamento fissato insi è presentata con banconote fotocopiate che ...