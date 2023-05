Dal Borussia ' 64 al Barça con Mou | tutte le precedenti semifinali nerazzurre

La storia dell'Inter degli ultimi 50 anni attraverso le semifinali giocate nella massima competizione europea: prima la Coppa dei Campioni, ora ...Giuntoli può arrivare subitoNapoli precedente successiva Lunedì 15 Agosto 2022 - 20:45 ... Sociedad 0 - 2 CALCIO - BUNDESLIGA 20:30 VfL Bochum -D. 1 - 1 CALCIO - LIGUE 1 21:00 Strasburgo -......4 seppur con una gara da giocare mentre il Wolfsburg punta a un piazzamento europeo ed è al momento settima a quota 46 e a - 2Bayer Leverkusen sesto. Non perde in casa da fine agosto il...

Il Real gioca d’anticipo: prenotato il gioiello Bellingham La Gazzetta dello Sport

Il Borussia Dortmund risponde al Bayern Monaco e resta in corsa per la conquista della Bundesliga. I gialloneri hanno spazzato via il Wolfsburg con un netto 6-0: doppiette di Adeyemi e Bellingham, una ...Prova di forza del Borussia Dortmund, che travolge 6-0 il Wolfsburg settimo in classifica nella gara valida per il 31° turno di Bundesliga e si riporta a meno uno dalla capolista Bayern Monaco, tenend ...