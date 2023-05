(Di lunedì 8 maggio 2023) Bergamo. Premi e attestati di stima per gli. Nella suggestiva cornice dell’aula magna dell’Università di Bergamo, in Piazza Sant’Agostino, il Consiglio Direttivo del Consorzio BIM,del Lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio ha consegnato ledipreviste per glidella provincia di Bergamo (residenti nei 127 Comuni facenti parte del Consorzio) che si sono distinti per dedizione e impegno nell’anno scolastico 2021/2022. Nello specifico, 323di, validate dalla Commissione Tecnica del Consorzio BIM: 71 peruniversitari, 245 perdelle classi terza, quarta e quinta ...

MODENA - Un avviso pubblico per la ricerca di immobili idonei da assumere in locazione giàprossimo anno scolastico a servizio degli istituti scolastici superiori dei comuni di Modena e ......... Fri - El Geo ha identificato oltre 100 possibili installazioni geotermiche nel solodella ... Nel complesso con il Progetto Pangea potremmo arrivare a ridurre il fabbisogno del gas nazionale...... che potrà ampliare ulteriormente la platea di network di CTV con cui operare, aumentando il... soprattutto, all'espansione sui mercati internazionali, testimoniatalavoro di Adapex in US - ...

Dal Bacino Imbrifero Montano 323 borse di studio a studenti meritevoli bergamaschi BergamoNews.it

L’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma ha promosso la 3° edizione del convegno nazionale per esplorare le correlazioni esistenti tra le esposizioni agli inquinanti ambientali e le ...Giorni di forti piogge hanno causato inondazioni nella provincia meridionale del Jiangxi in Cina. Quasi mezzo milione di persone sono state coinvolte nell’ondata di maltempo che da venerdì ha creato c ...