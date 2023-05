Da Margrethe di Danimarca a Felipe di Spagna | le incoronazioni che hanno fatto la storia

(Di lunedì 8 maggio 2023) Non solo Carlo III. Abbiamo ripercorso le più importanti cerimonie che negli ultimi decennicaratterizzato l'investitura di re e regine nel resto d'Europa. E non tutte, a differenza di quanto si possa immaginare, sono state all'insegna di sfarzo e solennità…

...dallail principe ereditario Frederik e la principessa ereditaria Mary , 51 anni, che di recente si è recata in visita a Milano. Rappresentano il Paese al posto della reginaII, ...La reginaII di, recentemente operata alla schiena, non volerà a Londra. VEDI ANCHE Incoronazione di Carlo III, Harry sarà sul balcone di Buckingham Palace Filippine Il ..., 1972 La, come la maggior parte delle monarchie costituzionali europee, non ...II, un giorno dopo la morte di suo padre, il re Federico IX, nel 1972. Cambogia, 1928 La ...

Margrethe II di Danimarca, la regina più longeva al mondo compie 83 anni Vanity Fair Italia

Non solo Carlo III. Abbiamo ripercorso le più importanti cerimonie che negli ultimi decenni hanno caratterizzato l'investitura di re e regine nel resto d'Europa. E non tutte, a differenza di quanto si ...Sono tanti i reali e i capi di Stato che parteciperanno all'incoronazione di re Carlo. Da Alberto di Monaco a Rania di Giordania, ecco chi ci sarà ...