Cucchi | «Inter | invidiabile condizione fisica e mentale Lotta Champions League…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 maggio 2023) Riccardoha parlato anche dell’, vincitrice in casa della Roma, e dellaLeague.ATLETICA E– Queste le parole anche sull’e sullaLeague da parte di Riccardosulla propria pagina Facebook. “Perde anche la Roma, in casa, contro un’che conferma di aver trovato un’atletica epiù complicata, a questo punto, per Roma e Atalanta. Ma verdetti tutti da scrivere“. Fonte: Pagina Facebook Riccardo-News - Ultime notizie e calciomercato...