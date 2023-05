Cristina stravince al televoto | Christopher eliminato | tutte le percentuali

Il centrodestrale elezioni politiche del 25 settembre 2022 . Il voto consacra Giorgia Meloni come leader ...LOMBARDIA - P03 CANTALAMESSA GIANLUCA CAMPANIA CAMPANIA - P02 CANTU' MARIA...Il centrodestrale elezioni politiche del 25 settembre 2022. Il voto consacra Giorgia Meloni come leader ...ROMAGNA - P02 CANNATA GIOVANNI LUCA SICILIA 2 SICILIA 2 - P03 CARETTA MARIA...Il centrodestrale elezioni politiche del 25 settembre 2022 . Il voto consacra Giorgia Meloni come leader ...LOMBARDIA - P03 CANTALAMESSA GIANLUCA CAMPANIA CAMPANIA - P02 CANTU' MARIA...

Isola dei famosi 2023, Christopher Leoni eliminato quarta puntata Novella 2000