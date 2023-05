Crisi siccità | aumenti dei prezzi in vista dell’estate | quanto costerà agli italiani l’emergenza idrica

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 8 maggio 2023) Larappresenta una vera emergenza ancora di più con l’estate alle porte. Non è più possibile rimandare il problema. Le conseguenze ai danni ambientali hanno un effetto nelle tasche deglirappresenta una vera emergenza per l’Italia. Larichiede priorità e interventi urgenti. Di estrema rilevanza, poi, diventa la previsione degliche saranno record questa estate. Infatti, riso, mais, frutta e verdura vedranno schizzare i loro costi alle stelle. Si corre ai ripari pensando a nuovi interventi per arginare. Uno di questi è l’utilizzo di dissalatori di acqua marina. In particolare, sono cinque le Regioni italiane maggiormente a rischio. La Lombardia, il Piemonte, il Veneto, il Lazio e ...