Criscitiello | «Inter nella forma migliore! Inzaghi? Volevano Chivu…»

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’fra due giorni si gioca il primo atto della semifinale di Champions League contro il Milan.analizza il momento dei nerazzurri e ironizza sui detrattori di SimoneOTTIMA? Il pensiero di Michelenel suo editoriale su Sportitalia.com: «I Campioni d’Italia, questa settimana, non faranno più notizia. C’è la semifinale di Champions e Milano diventa Capitale. L’arriva ad un grande appuntamento nel momento dimigliore della stagione ma questo non significa che andrà in finale. Sta di fatto che così bene l’, quest’anno, non è mai stata. La squadra si è ritrovata e ha una carica importante grazie a risultati e prestazioni. Seandrà a Istanbul avrà giocato tutte le partite ...

Dedica un ampio capitolo a Milan eMichelenel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principaliLa trattativa avanzata per la cessione dell'è poi stata confermata da Sportitalia, con il direttore Micheleche ha anche fornito i primi numeri riguardanti l'affare: la cessione ...Dedica un ampio capitolo a Milan eMichelenel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principali

Criscitiello: “L’Inter ha problemi ma Inzaghi li ha risolti e non accentuati” Io Tifo Inter

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sul futuro di ... il Milan in quel momento storico e ha aspettato la scadenza del contratto naturale con l'Inter per rientrare e ha fatto bene a ...Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, analizza così la situazione in casa Napoli: "I Campioni dell'Italia siamo noi... Siamo noi, siamo noi... I Campioni dell'Italia Siamo noi". Si ...