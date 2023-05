Criscitiello | dibattito acceso con un tifoso azzurro in TV poi la frase | “Non fare il napoletano” – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il giornalista di Sportitalia, Michele, al centro delle polemiche per unadetta ad undel Napoli. Micheleal centro delle polemiche. Durante unscambio di opinioni con un telespettatoredel Napoli,ha utilizzato la“nonil”, suscitando forti critiche e condanne durante la trasmissione Calciomercato. Nel corso della discussione, l’individuo chiamato in trasmissione si è espresso in modo offensivo nei confronti del giornalista, ma ciò non giustifica l’atteggiamento adottato da, che ha associato tale maleducazione a un’intera comunità. Tale comportamento è stato stigmatizzato da esponenti di spicco come il ...