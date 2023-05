Covid | Ffp2 per sintomatici e pazienti ad alto rischio

(Di lunedì 8 maggio 2023) Manuale operativo offre ai singoli camici bianchi criteri di valutazione che si adattano ai differenti scenari epidemiologici In una “fase a bassa trasmissione”, come questo periodo, l’uso della mascherinanegli studi dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta è raccomandato “per i soggettie per iad”. Lo prevedono le indicazioni operative elaborate dalla Fimmg, la Federazione italiana dei medici di medicina generale, e dalla Fimp, la Federazione italiana dei medici pediatri, dopo l’ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci che ha alleggerito l’obbligo delle mascherine – dal primo maggio fino al 31 dicembre – negli ospedali e demandato per l’uso dei dispositivi negli ambulatori dei medici e pediatri alla decisione dei professionisti. “I ...

Coronavirus, finisce l'emergenza ma restano le regole contro il contagio: come funzionano in Italia isolamento e autosorveglianza e la situazione oggi.