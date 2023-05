Cottarelli lascia il Pd e il Senato | non ci dormiremo la notte

(Di lunedì 8 maggio 2023) Roma, 8 mag – Aveva già fatto ridere la candidatura di Carlonelle fila del Pd, nel senso che il suo orientamento era chiarissimo al di là della sua sedicente imparzialità. Ora le “dimissioni” sono, se vogliamo, ancora più comiche.via dal Pd e dal, dunque, lascerà il Pd e si dimetterà dare. Purtroppo, non ce ne libereremo tanto facilmente, visto che lo stesso ha spiegato che l’Università Cattolica gli ha chiesto di dirigere un programma sulle scienze sociali ed economiche, rivolto agli studenti delle scuole superiori. “Questa cosa purtroppo non è compatibile con ile ho deciso di rinunciare alla posizione dire. Mi dimetterò nel corso della prossima settimana”. Al tempo della sua candidatura aveca ...

Caro Direttore, nei prossimi giorni presenterò le mie dimissioni dal Senato che dovranno poi essere approvate dall'Aula. Non è stata una scelta facile e La ringrazio per l'opportunità di spiegarne le ...Posso dire che conoscendoun pò me lo aspettavo, perché lui si sente di appartenere a una linea liberale e progressista che evidentemente non vede rappresentata'. Così il sindaco di Milano,...08/05/2023 - 11:44 Iniziamo con alcuni titoli:(Pd) si dimette da senatore: "Lontano da Elly Schlein". Al suo posto l'ex assessora Tajani (MilanoToday.it ) Pd,il Senato: stimo Schlein, ma mi trovo a disagio su diversi temi (Italia Oggi) Il Pd perde un altro pezzo: Schlein crea un partito estremista (Nicola Porro) Pd, Schlein fa scappare ...

Carlo Cottarelli lascia Pd e Senato: "Mi dimetto da parlamentare in settimana" TGCOM

L'ex assessora ed ex presidente di Anpal (sostituita dal governo Meloni) entra in Parlamento al posto dell'economista: "Su lavoro e reddito di ...«Il tema dell’energia nucleare, il termovalorizzatore, il freno al superbonus, anche l’utero in affitto o alcuni aspetti del Jobs act. Ma questi sono temi specifici, non il ...