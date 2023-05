Cottarelli lascia il Pd e il seggio al Senato

(Di lunedì 8 maggio 2023) Lo ha annunciato ieri in tv e l'ha spiegato oggi con una lettera a Repubblica e in un'altra intervista al Corriere: Carlo, già "Mister spending review", uno dei nomi di spicco delle liste ...

... eletto al Senato, si dimette da Senatore ei dem. "Ora rimango, poi si vedrà", aveva detto sempre al Corriere il professorlo scorso due aprile. Subito dopo l'elezione di Elly ...Caro Direttore, nei prossimi giorni presenterò le mie dimissioni dal Senato che dovranno poi essere approvate dall'Aula. Non è stata una scelta facile e La ringrazio per l'opportunità di spiegarne le ...

Carlo Cottarelli, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3, annuncia le sue dimissioni per l'impossibilità di conciliare lavoro accademico e carica da senatore. E nell'intervista ..."Ora rimango, poi si vedrà", aveva detto sempre al Corriere il professor Cottarelli lo scorso due aprile. Subito dopo l'elezione di Elly Schlein a segretaria del Pd aveva twittato: "E ora che faccio" ...