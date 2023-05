Così il pensiero unico ha trasformato i pacifisti in una parte fastidiosa della società

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) di Enza Plotino Non c’è una guerra giusta o una guerra sbagliata. C’è la guerra. Brutta, sporca e cattiva. È stato proprio il ‘900, il nostro secolo, il momento più alto in cui, grazie al sacrificio dei partigiani e alla forza di idee nuove, di politiche pacificate e pacifiste, ci si è lasciati alle spalle la convinzione di dover risolvere qualsiasi controversia con l’uso delle armi ed è montata un’area di dissenso che ha fatto sentire forte la sua voce, in tanti momenti di crisi e di conflitti. Oggi, lo strapotere dei signori del denaro, l’ascesa dell’economia a“ordine mondiale” negli assetti politici, sociali e culturali dell’intera umanità, sta determinando una normalizzazione verso la “convenienza” delle guerre giuste. Un’aberrazione che tutti noi paghiamo ed in cui siamo tutti coinvolti. E’ un morbo invisibile che si sta insinuando e che ci fa accettare ...