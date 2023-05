Così il governo potrà sforbiciare i super stipendi dei manager per riequilibrare il gap salariale

il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha avuto l'idea di far arrivare medici da Cuba . ... Quello che però non possiamo sapere è se il medico non debba poi dare alcubano una parte ...... l'incubo, neancheimpossibile, si chiama "default". Ha lanciato l'allarme la Casa Bianca, lo ... costringendo il Dipartimento del Tesoro a impiegare misure straordinarie per consentire al...Il loro pregio più importante, sesi può dire, è che sono tecnologie molto più efficienti ... dove sono incentivati dale risultano vantaggiosi specialmente in un contesto di carburanti ...

Via il Superbollo, la tassa sulla laurea e sugli intrattenimenti: così il ... Open