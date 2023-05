“Così avvocati | consulenti e la compagna di cella depredarono il patrimonio milionario di Lady Gucci” | in 6 a processo | altri due patteggiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023)è stata condannata a 26 anni come mandante dell’omicidio del marito Maurizio, l’imprenditore della moda ucciso nel 1995. Ha scontato la sua pena ed è tornata una donna libera. Ma in questi anni ildi Patrizia Reggiani è stato spolpato. Con un meccanismo complicato, quasi da legal thriller. Come la trama di un ideale seguito di House of, il film di Ridley Scott del 2021 in cui èGaga a dar volto e voce alla Reggiani. Si è realizzata davvero una strana alleanza per mettere le mani sui suoi averi., persino la suadiscrive la Procura di Milano: ognuno ha fatto la sua parte per mettere le mani su una polizza da 6,5 milioni di euro e soprattutto su ...