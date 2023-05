Cosa voglio vedere nel passeggino | Littizzetto | bomba politica contro il governo

(Di lunedì 8 maggio 2023) La notizia è della scorsa settimana: arriva sul mercato la prima Barbie colpita da sindrome di Down. Un bambolotto che porta con sé un messaggio importante, a favore dell'inclusione,ogni tipo di discriminazione. Una Barbie che serve ai più piccolini per conoscere un altro aspetto della vita. Della trovata della Mattel se ne è parlato a lungo nei giorni scorsi. E sulla vicenda ha voluto dire la sua anche Luciana, il tutto ovviamente a Che tempo che fa, il programma della domenica sera in onda su Rai 3 e condotto da Fabio Fazio. "Benvenuta nuova Barbie Down, a rappresentare una parte femminile che mancava, perché le Barbie devono assomigliare almeno un po' a ciascuna di noi", ha premesso la. Dunque, la comica di Torino si è spesa nella lettura della sua missiva, ormai un format di Che tempo che fa, in ...

Riceverli da una persona che è una diva del nostro paese, è unache apprezzo. Ti dico anche che l'unico poncho che indosso da 10 anni è lo stesso, quello con cuicontinuare a stuzzicarmi ......perché non puoi saperepossa stimolare un ambiente del genere. A Tokyo per Jacobs è stato tutto perfetto. Gli auguro di fare il meglio anche in futuro. Io, dal mio canto, so come...... nessuno sugli spalti, nessuno a bordo campo attaccato alla recinzione capisceè successo , ...fare un applauso a tutti quelli che hanno lottato divertendosi, facendo fare sport , facendo ...

Luciana Littizzetto, "cosa voglio vedere nel passeggino": bomba contro il governo Liberoquotidiano.it

La giamaicana, che stasera ritirerà il premio di sportiva dell'anno ai Laureus Awards, ha parlato del suo ritorno al top dopo la maternità e ha confermato le sue ambizioni: "Non voglio perdermi la cre ...Home Adn Kronos Fraser-Pryce: “Jacobs a Tokyo ha dato il meglio, Olimpiadi stimolano in modo unico” “Cosa penso di Marcell Jacobs E’ difficile da dire. Le Olimpiadi sono un’esperienza in cui le perso ...