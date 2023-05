Cosa significa interdipendenza nelle relazioni?

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 8 maggio 2023) In un mondo in cui l’individualismo e l’isolamento sembrano sempre più prevalenti, l’offre una visione stimolante e olistica delleche, da un lato incoraggia la collaborazione e dall’altro valorizza la dimensione personale dell’individuo. Ecco insi caratterizza esattamente e come si distingue dalla sua antitesi, la codipendenza.? L’fa riferimento alla situazione in cui due o più individui stabiliscono una connessione che implica una dipendenza reciproca. Questo fenomeno si verifica quando i soggetti coinvolti condividono risorse, obiettivi, valori, interessi, bisogni ed emozioni, creando una dinamica in cui l’azione o il comportamento di uno influenza direttamente o indirettamente ...