Cosa ci ricordano i centri sociali Meloni? Bombarda la sinistra dal palco | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) "I ragazzi deiche ci rincorrono per l'Italia ciche siamo dalla parte giusta, vuol dire che non ci siamo persi". E' una Giorgiarigenerata, per sua stessa ammissione, quella che sale suldi Ancona per un comizio a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti. La premier torna nel luogo in cui cominciò la volata elettorale per le politiche vinte lo scorso settembre e incalza laa più riprese. "Domani incontriamo le opposizioni sulle riforme. Dicono 'non è una priorità'. Io credo che sia una priorità per questa nazione ai governi costruiti in laboratorio che passano sopra la pelle dei cittadini, dare a questa nazione stabilità, governo che durano 5 anni", "un rapporto diretto tra chi vota e chi governa". E ancora, sul ...