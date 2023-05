Corso Francia – Crepe sotto un ponte | alt ai mezzi pesanti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 maggio 2023) –sono state rilevateundi. Pare che non siano particolarmente gravi e pericolose, ma comunque è stato deciso di dare l’alt ai, come prima misura a scopo cautelare. A denunciare per primo il problema è stato il consigliere della Lega nel Municipio XV Daniel Paolini, che ha scattato alcune foto mostrate poi alla polizia locale e ai vigili del fuoco. Alla denuncia di Paolini hanno fatto seguito altre segnalazioni di abitanti della zona e di automobilisti di passaggio. Per ora, oltre al divieto di transito per isul, sono state poste transenne per i pedoni. Ma, secondo Daniele Torquati, capo del municipio, “Polizia Locale e i Vigili del Fuoco non hanno ...