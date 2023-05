Corrispettivi telematici Constatate 290 violazioni

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza economico – finanziaria dell’intero territorio provinciale. All’esito di tali controlli, che hanno riguardato attività commerciali presenti nel capoluogo e in molti comuni della provincia, sono state rilevate numerosissimeagli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei(scontrini fiscali). Nello specifico, sono state svolte circa 600 attività ispettive che hanno, tra l’altro, portato alla constatazione di irregolarità, come l’omesso rilascio di ricevute e scontrini fiscali, in oltre 290 casi. Tra gli esercizi commerciali interessati da talifigurano bar, pub, ristoranti, panifici, pescherie e ...