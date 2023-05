Cori razzisti a Vlahovic | Ministro Sangiuliano | “Episodi inaccettabili | combattiamoli sul terreno culturale”

(Di lunedì 8 maggio 2023) “Il razzismo è qualcosa di inaccettabile, una delle più basse espressioni umane. Il razzismo è abominevole e va respinto con tutta la nostra forza. Va combattuto anche sule peggio ancora è quando si manifesta all’interno dello sport, perché lo sport è sempre un fattore popolare. Vuol dire che non c’è stata educazione. Ovviamente una ferma condanna per tutto quanto è avvenuto”. Queste le parole deldella Cultura Gennaroai microfoni de ‘La Politica nel pallone’ su Gr Parlamento, a proposito dell’o deicontro Dusanintonati a Bergamo durante la sfida tra Atalanta e Juventus. SportFace.

Aldo Serena, se vedesse un suo compagno vittima direagire con il pubblico e venire ammonito, come si comporterebbe "Istintivamente mi verrebbe da proteggerlo, da difenderlo dall'arbitro. So che anche le mie sarebbero proteste inutile ...Al Gewiss Stadium, nel finale del big match, il centravanti serbo è stato bersaglio die insultida parte della tifoseria di casa. Vlahovic e Danilo Mourinho (LaPresse) - calciomercato....i tifosi. I quali - è notorio - tengono sempre bene in conto i codici comportamentali che gli vengono consigliati dagli altoparlanti. E infatti riprende la partita, riprendono i. ...

Cori a Vlahovic: la Procura annota, solidarietà Figc. Il giallo fa discutere: il parallelo con Lukaku La Gazzetta dello Sport

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi si è espresso nuovamente sui cori razzisti rivolti a Vlahovic. Di seguito, le parole riprese da Sportface. "Il razzismo è ...Tiene banco all’indomani di Atalanta-Juventus anche il caso Vlahovic. Al Gewiss Stadium, nel finale del big match, il centravanti serbo è stato bersaglio di cori e insulti razzisti da parte della ...