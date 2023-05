Cori razzisti a Vlahovic | è bufera | le parole di Gasperini diventano un caso

(Di lunedì 8 maggio 2023) INVIATO A BERGAMO - Partita sospesa no, fermata sì. Quasi un minuto, altrimenti Doveri non sarebbe rimasto con il pallone in mano, rallentando la rimessa laterale e in attesa che gli ultras ...

La giornata del designatore era stata già macchiata dalla decisione di Doveri di ammonire Vlahovic dopo averlo inseguito per la sua reazione aidella curva atalantina ma a far ...INVIATO A BERGAMO - Partita sospesa no, fermata sì. Quasi un minuto, altrimenti Doveri non sarebbe rimasto con il pallone in mano, rallentando la rimessa laterale e in attesa che gli ultras ...Le numerose polemiche nate dopo idi ieri giunti dalla curva dell'Atalanta nei confronti di Vlahovic , non sono destinate a placarsi. In tal senso è intervenuto anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino , che ...

Cori a Vlahovic: la Procura annota, solidarietà Figc. Il giallo fa discutere: il parallelo con Lukaku La Gazzetta dello Sport

Preso di mira dagli ultras atalantini, il serbo reagisce dopo il gol zittendo lo stadio: Doveri estrae il giallo e non ci sarà la grazia ...Anche Gianni Infantino, presidente della Fifa, attraverso Instagram, interviene sul caso Vlahovic, vittima di cori razzisti ...