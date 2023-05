Cori a Vlahovic | il sindaco Gori | “È razzismo E Bergamo merita molto altro”

(Di lunedì 8 maggio 2023). Giorgiodi, non ci sta. E a mezzo Twitter lascia un messaggio inequivocabile rispetto aidi fine partita nel match tra Atalanta e Juventus. E il primo cittadino scrive così: “contro Stankovic a Roma, contro Lukaku a Torino, controa Milano e. Non sono insulti qualsiasi, èed è ora di darci un taglio. Io poi non sopporto di vedere la mia città sui giornali per figuracce come quella di ieri.”.

L'esultanza didopo il gol del 2 - 0 segnato all' Atalanta in pieno recupero è ancora l'immagine del ...serba ha esultato zittendo il pubblico bergamasco che l'aveva preso di mira con dei...#AtalantaJuve - Nuove immagini sembrano far pensare che #Doveri abbia ammonito #non per aver zittito i becerirazzisti ma per essersi portato una mano sui genitali. Il comunicato del ...(LaPresse) - Calciomercato.itNe ha parlato, intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, l'... Stare qui a parlare di queste cose, dopo 4 - 5 anni da quando ho fermato una partita persimili ...

"Cori contro Stankovic a Roma, contro Lukaku a Torino, contro Vlahovic a Milano e Bergamo. Non sono insulti qualsiasi, e' razzismo ed e' ora ...