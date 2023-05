Controlli delle forze dell’ordine allo stadio ‘Maradona’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello“Maradona” in occasione dell’incontro di calcio di serie “A” Napoli-Fiorentina, gli agenti del Commissariato San Paolo hanno sanzionato 5 persone sia per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo che per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente. Inoltre, i poliziotti hanno denunciato 5 persone, tra i 19 e i 31 anni, di cui 4 poiché trovate in possesso di ‘fumogeni’, mentre l’ultima per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale; nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo. Ancora, durante i servizi di controllo nel perimetro dell’impianto sportivo, finalizzati anche al ...