Controlli dei Carabinieri sull’isola d’Ischia | denunce e sanzioni

(Di lunedì 8 maggio 2023)dei: identificate 200 persone e verificati decine di veicoli provenienti dalla terrafermadei. I militari della locale compagnia hanno identificato oltre 200 persone e passato al setaccio decine di veicoli, gran parte sbarcatidalle navi che collegano quotidianamente alla terraferma. Denunciati per furto aggravato due romeni di 69 e 63 anni e un 69enne di Casamicciola. Sono stati sorpresi a brodo di una bmw x3 subito dopo aver rubato una bombola di gas da un furgone parcheggiato nel comune di Forio. Stessa sorte per un 50enne di Bacoli, individuato e identificato appena sbarcato da un traghetto proveniente da Napoli. E’ stato ...

... sono scattate anche le sanzioni che possono arrivare fino a 36.000 euro, così come previsto dal Codice del consumo e dalla normativa sulla sicurezzagiocattoli. Iper la tutela della ...... sono scattate anche le sanzioni che possono arrivare fino a 36.000 euro, così come previsto dal Codice del consumo e dalla normativa sulla sicurezzagiocattoli. Iper la tutela della ......di segnalazioni da parte di genitori che avevano manifestato l'importanza di effettuare... Complessivamente - anche nel corso7 Posti di Controllo effettuati lungo le arterie che conducono ...

Controlli dei carabinieri a Soverato, arresti e denunce Soverato Web

Si tratta di un programma di controlli sanitari, mirato a tutelare, facendo principalmente prevenzione, la salute psico-fisica nei ragazzi in età scolare. A seguito di alcuni incontri propedeutici, la ...In Svezia dal 1935 al 1975 si fece qualcosa che oggi può sembrarci assurdo: sterilizzare le persone. Gli studi condotti negli anni '30 soprattutto dai coniugi Myrdal mostravano come uno Stato potesse ...