Contro i pregiudizi | “la passione per il calcio non fa distinzioni” | il progetto nell’anno dei Mondiali femminili

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un’iniziativa per ilfemminile e per superare alcuniancora presenti in Italia: sono gli obiettivi del“Laper ilnon fa”, che vede la collaborazione tra Figc e Gillette. Si tratta di una serie di iniziative, sui social e sui campi di gioco, che hanno l’obiettivo di generare un impatto culturale positivo nella percezione delfemminile in Italia. Nelsono coinvolte le Azzurre Lisa Boattin, Barbara Bonansea, Valentina Giacinti, Laura Giuliani, Manuela Giugliano, Elena Linari, gli Ambassador Gillette, Bobo Vieri e Alessandro Cattelan, insieme a Cristiana Capotondi, madrina e sostenitrice del. Ilprende vita proprio in un anno ...

Ma in passato ha dovuto combatteree cliché Oggi Biagio Antonacci ha una relazione con Paola Cardinale , che l'ha reso di nuovo papà. E ha un buon rapporto anche con i due figli ...... gli agenti delle Volanti hanno poi condotto una serie di ulteriori accertamenti da cui è emerso che, nella stessa mattinata, l'uomo " risultato gravato dapenali per reatiil ...... gli agenti delle Volanti hanno poi condotto una serie di ulteriori accertamenti da cui è emerso che, nella stessa mattinata, l'uomo " risultato gravato dapenali per reatiil ...

Contro i pregiudizi, “la passione per il calcio non fa distinzioni”: il progetto nell’anno… Il Fatto Quotidiano

Lo studio di Manuela Zambianchi e Lorenzo Volpe dell’Istituto Isia spiega il ruolo di comunicazione e psicologia della salute contro no-vax e fake news ...Prima l'attentato mortale alla figlia di Dugin. Poi la bomba in una caffetteria a San Pietroburgo in cui è morto Vladen Tatarsky. Oggi l'esplosione a Nizhny Novgorod in ...