Contatto Mourinho-PSG | la Roma è preoccupata

(Di lunedì 8 maggio 2023) Durante le ultime due annate,e la, hanno avuto modo di ammirare all’opera José, tecnico che adesso sarebbe finito nei pensieri del PSG in vista della prossima stagione. L’allenatore portoghese, storicamente è un vincente, confermatosi tale anche sulla panchina dellagrazie alla conquista Conference League nella precedente stagione, creando poi un legame ideale con l’ambiente e con i propri sostenitori. Nella stagione attuale lasta portando avanti un gran bel lavoro, particolarmente in Europa League, dove il cammino fino ad ora è davvero ottimo. C’è attesa nella Capitale, sponda giallorossa, per la semifinale d’andata contro il Bayer Leverkusen. Qualche lacuna di troppo, invece, è stata riscontrata nelle ultime uscite in campionato. Un’attenuante può essere sicuramente ...