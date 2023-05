Consulta | no stop automatico permesso di soggiorno se la condanna è lieve

... 'Immigrato impari le regole della vita civile o torni in patria' Questioni di costituzionalità sollevate da ricorsi di stranier iLe questioni di costituzionalità, spiega la, erano state ...Il processo quindi subisce unoin attesa del verdetto della. Piange la madre: 'Basta guardarlo negli occhi per capire che non è un delinquente e non può essere trattato come tale. Se ...... mezzi di soccorso e forze dell'ordine, navette di collegamentoqui il testo integrale ... Orario navetta circolare NO:dalle 8 alle 12 e dalle 18 alle 20. AUTOBUS DI FONZO Lanciano - ...

Consulta: no stop automatico al permesso di soggiorno se condanna lieve TGCOM