“Conoscere la diplomazia Storia | funzioni | organizzazione” | incontro all’UniFortunato

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito del ciclo di seminari online “Che Professione sei? per studenti e laureati, dedicato professioni: definizione, ambiti di applicazione e sbocchi occupazionali, l’UniFortunato ha organizzato per la giornata di giovedì 11 Maggio alle ore 11.00, in modalità streaming, l’sul tema: “la”. Dopo i saluti introduttivi del Magnifico rettore dell’UniFortunato Prof. Giuseppe Acocella, toccherà alla Professoressa Maria Pompò – Referente Commissione Orientamento, Placement e Pubblic Engagement UniFortunato, introdurre l’importante argomento di discussione. Seguirà l’autorevole intervento di S.E. GIORGIO MARRAPODI – Ambasciatore d’Italia in Turchia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.