Confronto Galaxy S23 Ultra e OnePlus 11

(Di lunedì 8 maggio 2023)S2311 condividono molte specifiche tecniche, i due top di gamma sono tanto simili quanto diversi per l’interpretazione software. Ciò che li differenzia enormemente è invece il prezzo, S23parte da 1479€,11 da 849€. RecensioneS23: un S22che ce l’ha fatta Acquista su AmazonS2311 aEntrambi i telefoni sono dotati di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il top di gamma per Android, che garantisce ottime prestazioni e fluidità. IlS23ha una memoria interna fino a da 1000 GB, mentre il11 ha una memoria interna ...

...mm 6.82 pollici - 3168x1440 px SamsungS23 Ultra 78.1 x 163.4 x 8.9 mm 6.8 pollici - 3080x1440 px Xiaomi 13 Pro 74.6 x 162.9 x 8.38 mm 6.73 pollici - 3200x1440 px Clicca qui per il......pollici - 2340x1080 px SamsungS23 Plus 76.2 x 157.8 x 7.6 mm 6.6 pollici - 2340x1080 px SamsungS23 Ultra 78.1 x 163.4 x 8.9 mm 6.8 pollici - 3080x1440 px Clicca qui per il...InFold4 ha uno schermo esterno da 6,2", e uno interno da 7,6". All'interno ci sarà sicuramente lo stesso processore Google Tensor G2 del Pixel 7 , che si dice sarà accompagnato da ...

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Xiaomi 13 Pro: pregi e difetti a confronto TuttoAndroid.net

Il nuovo smartphone pieghevole a conchiglia Samsung Galaxy Z Flip5 avrebbe, secondo alcune indiscrezioni, uno schermo anteriore molto ampio da ben 3,4 pollici.Il Samsung Galaxy Watch4 è in offerta su Amazon. Acquistalo ora a soli 177,79 euro, invece di 299 euro. Stiamo parlando di un ottimo sconto del 41% che ti permette di risparmiare esattamente 122 euro.