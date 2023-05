Confisca da 2 milioni a un camorrista federato con la ‘Nuova Famiglia’

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer evitare processi e condanne per gravi reati simulò una patologia cognitive con tanto di certificati medici poi smentiti dalle indagini: beni immobili per oltre duedi euro sono statiti dalla Direzione Investigativa Antimafia di Salerno a Carlo Montella, ritenuto legato al clan “Tempesta”,con la “Nuova Famiglia” dell’Agro Nocerino-Sarnese. A Montella (detenuto e pluricondannato, in via definitiva, tra l’altro, per omicidio pluriaggravato continuato, associazione di stampo camorristico, usura ed estorsione) è stato notificato un decreto emesso dal Tribunale di Salerno su richiesta del procuratore di Nocera Inferiore e dal direttore della DIA di Salerno. Per anni Montella ha simulato una patologia della sfera cognitiva, peraltro convalidata da numerose consulenze e perizie ...

