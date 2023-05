Confesercenti Brindisi promuove le Attività Storiche e di Tradizione della Puglia.

(Di lunedì 8 maggio 2023) ...STORICA FALEGNAMERIA CALIANDRO GIOVANNI (dal 1983 in in San Michele S.no) - ATTIVITA' ARTIGIANA STORICA FORNO SAN LORENZO (dal 1991 in Ceglie Messapica) - ATTIVITA' ARTIGIANA STORICA LA GAZZETTA ...

Ladicontinua con grande impegno l'operazione di promozione della Legge Regionale che riconosce i Negozi, le Botteghe artigiane e i Locali di somministrazione storici di Puglia ...promuove le Attività Storiche e di Tradizione della Puglia. Le opportunità offerte dalla L. R. n. 30/2021. Ladicontinua con grande impegno l'...A implementare il progetto sul territorio disarà l'Ets Le Colonne, Arte Antica e ... Le associazioni, Confcommercio, Federalberghi, la Società TrasportiPubblici e la Polizia ...

Confesercenti Brindisi promuove le attività storiche e di tradizione: come aderire BrindisiReport

Il presidente provinciale della Confesercenti ha espresso la propria soddisfazione per l'incontro e ha ringraziato i candidati sindaci per la disponibilità ...Bagno di folla, a piazza Vittoria, per il presidente del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, arrivato a Brindisi per sostenere la candidatura a sindaco ...