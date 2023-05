Concorso Università di Brescia | 1 posto di professore

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 8 maggio 2023)pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1daDi: 1daSi comunica che e’ indetta procedura di selezione per la chiamata di undi prima fascia, settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilita’ e statistica matematica, per il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica. Bando diIl testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alla predetta procedura selettiva e' consultabile al sito web dell'Ateneo: www.unibs.it oppure sul sito del Miur all'indirizzo: http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell'Unione ...